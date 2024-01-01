Глава Перми в соцсетях показал фотографии своей собаки по кличке Шекспир Эдуард Соснин держит чёрного бостон-терьера Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Эдуарда Соснина

Мэр Перми Эдуард Соснин поделился фотографиями своего пса породы бостон-терьер. Домашний питомец граноначальника чёрного окраса, а зовут его Шекспир. Снимки собаки Соснин опубликовал 30 ноября, когда отмечается Всемирный день домашних животных.

«Хочется вспомнить известные слова Маленького принца, которые стали девизом праздника: «Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил». Всемирный день домашних животных служит нам напоминаем о необходимости грамотного ухода за питомцами и ответственности за их жизнь, ведь они нуждаются в особой заботе и защите», — рассказал чиновник в своём телеграм-канале.

Фото: ТГ-канал Эдуарда Соснина

Он также отметил: как владелец собаки, он понимает, «насколько важно проводить время с нашими верными друзьями», ведь «они способны дарить своим хозяевам безусловную любовь, преданность и эмоции, не ожидая ничего взамен».

Поэтому глава краевого центра призвал всех владельцем собак уделить им особое внимание, побаловать их и провести с ними выходной.

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