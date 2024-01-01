На Семейном форуме в Перми будет работать новогодняя почта Также до 31 декабря можно отправить послание Деду Морозу с центрального почтамта Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Почты России

В Перми гости и участники XI краевого семейного форума, который будет проходить с 13 по 14 декабря на площадке КВЦ «Пермь Экспо» смогут отправить письма Деду Морозу в Великий Устюг и новогодние поздравления по всему миру. Праздничный пункт Почты разместится в центре событийной площадки и будет работать все дни форума.

Как сообщили в управлении федеральной почтовой службы Пермского края, самые маленькие участники форума смогут отправить послания волшебнику в специальный почтовый ящик. Все письма Деду Морозу Почта России доставит бесплатно.

Письма можно написать заранее либо непосредственно на главном семейном событии года. Всем желающим помогут указать верный адрес резиденции Деда Мороза и оформить письмо к отправке.

Взрослые участники форума смогут отправить праздничные приветствия в любую точку страны. Для новогодних поздравлений Почта России вместе с краевым минсоцем изготовили тираж новогодних открыток. Отправить почтовую карточку можно будет также с почтовой станции в дни форума. Все новогодние поздравления доставят адресатам бесплатно.

По словам директора регионального управления Почты России Наталии Дорониной, в канун праздника почтовые открытки с пожеланиями из Перми станут оригинальным почтовым сувениром и отличным подарком к Новому году,

Новогодняя почта на Семейном форуме будет работать с 9:00 до 18:00 с 13 по 14 декабря.

Кроме того, почтовые ящики для писем Деду Морозу появились в отделениях Почты России по всей стране. Около 100 новогодних почтовых ящиков стоят в центральных отделениях крупных городов. Послания можно опустить в них до 31 декабря. В Перми такой ящик находится в центральном почтовом отделении (ул. Ленина, 28).

Письма можно отправить не только в Великий Устюг, но и его национальным коллегам: удмуртскогму дедушке Тол Бабаю, чувашскому Хел Мучи, якутскому Чысхаану и другим.

При необходимости сотрудники почты расскажут юным отправителям, как правильно оформить письмо: заполнить адресные строки и наклеить марку. На конверте нужно обязательно указать полный обратный адрес с индексом, иначе Дед Мороз не сможет узнать, кому отправлять подарок.

Новогоднее послание можно отправить и через обычный почтовый ящик, но также нужно указать обратный адрес. В течение всего декабря сотрудники Почты ежедневно будут сортировать новогоднюю почту и отправлять её в резиденции новогодних волшебников.

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