С начала года в Перми демонтировали более 50 самовольных объектов капстроя Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Во всех районах Перми с начала 2024 года демонтировали более 50 самовольных построек. Речь идёт о капитальных гаражах, кафе, всевозможных пристройках и пр.

Как отметили в пресс-службе мэрии, во всех районах города проводятся плановые рейды по выявлению самовольно построенных объектов. Сначала они вносятся в специальный реестр, и специалисты проводят разъяснительную работу с владельцами. Если собственники не принимают меры по устранению нарушений, объекты по решению суда демонтируются.

Так, в Индустриальном районе за 11 месяцев 2024 года снесено 23 объекта капитального строительства, признанных самовольными постройками. Это кафе по ул. Чердынской, 18б, 14 капитальных гаражей по ул. Карпинского, 118, бывшее строение бойлерной по ул. Семченко, 15, стена полуразрушенного строения из кирпича по ул. Веры Засулич, 46, пристройка к действующему магазину по ул. 2-й Красавинской, 80, арка на территории Черняевского леса и пр.

В Орджоникидзевском районе осуществлён принудительный снос пяти построек на основании решения суда, одной — по распоряжению главы района, две постройки были снесены добровольно.

На территории Кировского района выявлено и снесено 16 самовольно возведённых капитальных объектов. А в Мотовилихе демонтировали четыре объекта, в том числе выявленные в прошлом году.

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