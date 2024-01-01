Индекс промпроизводства в Прикамье вырос на 6,4% Наибольший рост фиксируется в обеспечении электроэнергией, газом и паром Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В январе-октябре 2024 года индекс промышленного производства в Пермском крае сохранился выше прошлогодних значений. Он вырос на 6,4% по сравнению с АППГ. Об этом сообщает Пермьстат.

При этом в октябре 2024 года по сравнению с октябрём 2023-го индекс промпроизводства составил всего 98,63%, а в сравнении с сентябрём 2024-го — 105,7%.

Наибольший рост в течение десяти месяцев фиксируется в обеспечении электрической энергией, газом и паром (+18,6% по сравнению с АППГ). При этом относительно октября прошлого года рост составил 20,5%.

В обрабатывающих производствах зафиксировано повышение на 9,7% при сравнении данных за январь-октябрь 2024 и 2023 годов. В добыче полезных ископаемых рост составил 1,1%, а в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов зафиксировано снижение на 4,1%.

В октябре 2024 года по сравнению с октябрём 2023 года в обрабатывающих производствах индекс составил 96,1%, в добыче полезных ископаемых — 100,2%, в водоснабжении, водоотведении и пр. — 75,3%.

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