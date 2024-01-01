Пермь не попала в топ-30 городов России по качеству жизни Поделиться Твитнуть

Пермь

Константин Долгановский

В рейтинге российских городов по качеству жизни населения по итогам 2024 года Пермь заняла 31 место. Об этом говорится в исследовании Финансового университета при Правительстве РФ.

Согласно правилам составления рейтинга, жители городов сами определяли степень комфорта, оценивали уровень зарплат, доступность жилья, качество медицинских и образовательных услуг, доступность культурных ценностей, состояние транспортной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства, а также уровень преступности.

Пермь заняла место в группе городов с достаточно высоким качеством жизни (с 26 по 50 место), получив индекс 63,2.

В качестве достижений своего города пермяки чаще всего называли доступность культурных ценностей и качественное образование. Главной проблемой горожане считают экологию. Есть претензии у жителей краевого центра к работе предприятий ЖКХ, медицине, состоянию дорожного хозяйства.

Рейтинг российских городов по качеству жизни возглавили Москва, Грозный и Санкт-Петербург.

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