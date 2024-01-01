Названа марка китайского авто, пользующаяся наибольшим спросом в Пермском крае Исследование касалось автомобилей с пробегом Поделиться Твитнуть

Специалисты «Авито Авто» проанализировали данные о спросе, предложении и ценах на автомобили с пробегом китайского производства за октябрь 2024 года в Пермском крае.

Согласно исследованию, наибольшая доля в спросе принадлежит марке LIFAN, которая занимает 26%. Вторую строчку занимает Chery с показателем 22,7%, а на третьем месте находится Geely с 19,6%. В пятерку входя HAVAL (8,1%) и LiXiang (4,2%).

Среди конкретных моделей самой востребованной стала LIFAN X60 с долей 9,1%. На втором месте находится Chery Tiggo (T11) с 8,7%, далее идут LIFAN Solano с 8,6% и LIFAN Breez (520) с 4,6%. Замыканием топ-5 стал Geely MK (4,2%).

По числу предложений LIFAN X60 также лидирует в октябре 2024 года, появляясь в 5,4% объявлений. В тройке лидеров также находятся Chery Tiggo (T11) и LIFAN Solano с долями 4,7% и 4,5% соответственно.

Количество объявлений о продаже китайских автомобилей с пробегом год к году возросло на 96,2%, а спрос увеличился на 16%.

Средняя цена таких машин составила 1 837 000 руб.

При этом доля китайских автомобилей в общей массе автомобилей с пробегом остаётся небольшой — 4,5%. Это связано с недавней экспансией китайских производителей (срок замены многих автомобилей еще не подошёл) и недостаточной информированностью о моделях среди потребителей: 25% респондентов сообщили о том, что им не хватает данных о моделях китайских марок.

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