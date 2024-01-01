Пермские хирурги выполнили уникальные операции трём новорождённым Поделиться Твитнуть

Врачи Краевой детской клинической больницы (КДКБ) в Перми Ильдар Валиулов и Роман Кулинич провели уникальные операции троим младенцам с врожденным заболеванием кишечника, которое вызывает полную непроходимость в двенадцатиперстной кишке. Ранее подобные вмешательства осуществлялись только в крупных медицинских центрах России или за границей. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на своем Telegram-канале.

Обычно для устранения непроходимости используется «ромбовидный» дуоденальный анастомоз, осуществляемый через разрез в брюшной стенке, то есть «открытым» методом. Однако пермские хирурги применили миниатюрные лапароскопические инструменты — специальные трубки с линзами и видеокамерами малого диаметра (3 мм). Операции прошли удачно.

КДКБ планирует продолжить применение этой техники для лечения детей с врожденными проблемами кишечника. С начала года в больнице проведено 215 операций новорождённым, из которых 55 выполнены эндоскопическим методом (через физиологические отверстия в теле или через минимальные точечные проколы), что минимизирует травмы.

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