«ЭнергосбыТ Плюс» просит собственников помещений обновить данные для корректного начисления платежей Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» рекомендует клиентам-физическим лицам актуализировать данные о квартире или жилом доме для корректного начисления платежей за тепло и горячую воду, направив выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) можно быстро и просто получить на портале «Госуслуги».

• зайдите в Вашу учетную запись «Госуслуг»;

• введите в поле поиска «Выписка из ЕГРН»;

• заполните все необходимые поля.

Необходимый документ появится в разделе «Заявления» вашей учётной записи. Предоставить данные можно в офисах РКЦ или через дистанционные сервисы. Контактные данные и адреса офисов вашего расчётно-кассового центра Вы можете уточнить на сайтах РКЦ. Все клиенты «Т Плюс» в Пермском крае обслуживаются расчётно-кассовыми центрами «Инкомус», «КРЦ-Прикамье» и «Пермэнергосбыт».

Дистанционные сервисы работают круглосуточно, поэтому информацию можно направить в любое время суток:

• «КРЦ-Прикамье»: по электронной почте billing@krc-prikam.ru, через Viber и Telegram;

• «Инкомус»: по электронной почте inkomus@inkomus.ru;

• «Пермэнергосбыт»: на сайте в разделе «Задать вопрос» и в личном кабинете.

«На первый взгляд, актуализация данных может показаться не столь важным делом, если Вы оплачиваете коммунальную услугу своевременно. Однако при продаже, дарении квартиры у вас могут возникнуть проблемы с оформлением документов. Те, кто продал квартиру, но не уведомил РКЦ о смене собственника, рискуют обнаружить себя в списке злостных неплательщиков со всеми вытекающими негативными последствиями. Поэтому найдите время и передайте актуальную информацию в РКЦ или ресурсоснабжающие организации», — напоминает руководитель Управления по биллингу и клиентскому сервису Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Александр Панкратов.

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