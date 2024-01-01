Дом.ру банк (АО КБ УРАЛ ФД) повышает ставки по вкладам для физлиц Увеличены ставки по вкладам «Максимум» и «Доходный» Поделиться Твитнуть

Предоставлено Дом.ру банком (АО КБ УРАЛ ФД)

В ноябре крупнейший пермский банк «Урал ФД» объявил о ребрендинге и новой стратегии развития в рамках синергии с холдингом «Эр-телеком». Теперь «Урал ФД» предоставляет услуги физическим и юридическим лицам под единым финансовым брендом – «Дом.ру»*.

В настоящее время банк находится в процессе многоуровневой трансформации. Продолжается масштабная кампания по смене позиционирования, переходу к новой модели бизнеса и выводу региональной кредитно-финансовой организации на федеральный уровень. При этом на всех этапах преобразований в приоритете остаются интересы клиентов. Банк работает в привычном режиме, выполняет все обязательства, соблюдает условия соглашений и постоянно улучшает линейку продуктов.

Так вновь были увеличены ставки по вкладам для физических лиц «Максимум» и «Доходный».

По самому востребованному вкладу «Максимум» доход теперь составляет до 24% годовых за 181 день. Минимальная сумма – 50 000 рублей, возможна ежемесячная выплата процентов на текущий счет. При досрочном расторжении сохраняется доход по ставке 10% годовых.

По вкладу «Доходный» теперь можно получить прибыль до 21,94%. Вклад оформляется на срок от 31 дня на минимальную сумму 50 000 рублей.

Напоминаем, что все вклады банка «Дом.ру» (АО КБ «Урал ФД») надежно защищены государством по единой системе страхования вкладов.

Подробнее об условиях и преимуществах вкладов в банке «Дом.ру» можно узнать на сайте, в любом офисе и по телефону 8-800-100-10-40.

* Дом.ру банк - финансовый бренд АО КБ «Урал ФД». Универсальная лицензия ЦБ РФ №249 от 09.04.2020 uralfd.ru

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