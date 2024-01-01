Зарина Ситдикова С начала года в Прикамье на 25% сократился объём просроченных платежей за ипотеку Статистика отражает динамику взносов на рынке первичного жилья Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С начала года объём неплатежей по ипотеке на покупку строящегося жилья в Пермском крае сократился на 25%. Об этом свидетельствуют данные коллекторского агентства «Долговой Консультант».

В абсолютном значении просроченная задолженность в регионе на 1 октября 2024 года составляет 106 млн руб., тогда как на начало года она была на уровне 142 млн руб.

В 2023 году в Прикамье объём просроченных платежей вырос на 39% – с 1 января по 1 августа он увеличился с 102 до 131 млн руб.

За прошедший год (с октября 2023-го по октябрь 2024-го) многие заёмщики смогли закрыть свои долги по взносам. Всего доля просроченной задолженности по ипотеке в новостройках в регионе сейчас зафиксирован на уровне 0,14%. И это выше, чем в среднем по Приволжскому федеральному округу, где показатель составляет 0,12%.

В целом по стране с начала 2024 года объём неплатежей по ипотеке на покупку строящегося жилья вырос в 1,4 раза, приблизившись к 8 млрд руб. Согласно результатам статистики, просроченный банковский портфель в среднем ежемесячно увеличивается по 4%, или на 300 млн руб., тогда как в 2023 году — по 1,5%, или на 70 млн руб.

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