Зарина Ситдикова Объявлен аукцион на обеспечение работы мобильного приложения «Транспортная карта Пермь» Контракт будет действовать в течение двух лет Поделиться Твитнуть

Департамент транспорта администрации города Перми

ГКУ «Центр организации закупок» Пермского края объявило аукцион на предоставление услуг по сопровождению и развитию мобильного приложения «Транспортная карта Пермь (Проездной 59)». Соответствующий лот опубликован на портале госзакупок.

Как следует из технического задания, победителю конкурса предстоит обеспечить бесперебойную работу приложения для пассажиров и сотрудников контрольно-ревизорской службы заказчика, обновлять программное обеспечение, прошивки, драйверы и другие программы, модернизировать серверное оборудование, при необходимости проводить замену вышедших из строя устройств и пр.

Пользователи приложения должны иметь возможность оплатить проезд через QR-код в транспорте, посредством ввода госномера машины, а также с помощью выбора автобуса, трамвая или электробуса по геометке на карте через систему МАЯК-СН или метки, переданной с BLE-маяка, размещённого в салоне. После этого приложение должно подтвердить пассажиру оплату проезда, отобразив на экране электронный билет.

Кроме того, программное обеспечение должно хранить статистические данные о совершённых поездках, предоставлять возможность добавления льготного проездного документа, информировать пассажиров о расписании движения и иных новостях транспорта города Перми, в том числе путём уведомлений. Дополнительное условие – организовать обратную связь с организатором перевозок в чат-боте.

В соответствии с проектом контракта он будет действовать с момента заключения и до 31 декабря 2026 года. Начальная цена закупки составляет 18,4 млн руб.

Приём заявок на участие в электронном аукционе завершится 9 декабря текущего года.

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