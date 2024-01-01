Зарина Ситдикова В Перми капитально отремонтируют пятиэтажку рядом с Домом специалистов на Уральской У здания обновят фасад, кровлю и несущие конструкции Поделиться Твитнуть

Фото: кошка ТЕОРЕМА

2gis.ru

Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае объявил аукцион на проведение работ в доме по ул. Уральской, 91 в Перми. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Пятиэтажное многоквартирное жилое здание было построено в 1959 году рядом с Домом специалистов, спроектированным Ханнесом Мейером и являющимся объектом культурного наследия регионального значения. Оба здания расположены вдоль сквера. В ОКН капремонт завершился в этом году, и теперь работы будут выполнены в соседнем доме.

В соответствии с проектной документацией, подрядчику предстоит укрепить несущие конструкции в здании, обновить кровлю и отремонтировать фасад. В ходе работ будут частично заменены окна и приведены в порядок балконы. После капремонта цвет фасада изменится с зелёного на песочно-жёлтый.

Начальная цена контракта составляет 32,7 млн руб.

Приём заявок на участие в электронном конкурсе начался 29 ноября и продлится до 13 декабря 2024 года. Итоги аукциона будут подведены спустя неделю, 20 декабря.

Согласно документации, капремонт в доме по ул. Уральской, 91 должен завершиться до 30 октября 2025 года.

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