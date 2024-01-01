Зарина Ситдикова Житель Прикамья организовал нелегальную фирму по предоставлению займов населению Деньги под процент выдавались им незаконно Поделиться Твитнуть

Житель Кудымкара организовал в принадлежащем ему нежилом помещении офис по выдаче денег под процент. При этом он не был зарегистрирован, как предприниматель и не имел право на предоставление займов населению. Об этом сообщается на Едином портале прокуратуры Российской Федерации.

По информации Кудымкарской городской прокуратуры Пермского края, предприимчивый житель выдал себя рекламной вывеской. Он разместил её на фасаде здания, где открыл офис. Представители надзорного органа решили проверить законность деятельности по предоставлению населению потребительских займов под процент.

В результате, выяснилось, что кредитор не зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, а организованная им деятельность под понятия кредитной организации, кооператива или ломбарда не подпадает, в реестре микрофинансовых организаций не состоит.

В связи с этим было подано исковое заявление о признании офиса незаконным, его закрытии и демонтаже вывески.

Кудымкарский городской суд Пермского края требования прокурора удовлетворил.

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