Зарина Ситдикова В Перми на пожаре в 16-этажном доме спасены три человека Огонь вспыхнул в квартире на последнем этаже Поделиться Твитнуть

Фото: «ЧП ДТП Пермь», vk.com/chp_dtp_perm

Днём 28 ноября в 16-этажном доме на ул. Менжинского в Орджоникидзевском районе Перми произошёл пожар на последнем этаже. Огнеборцам удалось спасти трёх человек. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.

По данным ведомства, огонь вспыхнул в однокомнатной квартире. К моменту приезда первых пожарных расчётов на место ЧП в помещении уже происходило горение. Предварительно, площадь пожара составила 20 кв. м.

В МЧС уточнили, что к тушению огня привлекались семь единиц техники и 22 человека личного состава.

Первые сообщения о пожаре в многоэтажке появились в группе «ЧП ДТП Пермь» ВКонтакте около 15:10. Очевидцы поделились видео приезда пожарной техники на место происшествия и отметили, что в доме идёт спасательная операция. Позже появились другие ролики, на которых было видно, что на балконе горящей квартиры, откуда валил густой дым, находились минимум два человека.

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