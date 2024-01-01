В Перми скончался известный врач-травматолог Александр Денисов Профессору было 85 лет Поделиться Твитнуть

Александр Денисов

Пресс-служба Министерства здравоохранения Пермского края

В четверг, 28 ноября, на 86 году жизни скончался профессор, лауреат Государственной премии Российской Федерации в области науки и техники Александр Денисов. Об этом сообщили в минздраве региона.

В ведомстве рассказали, что хирург Александр Денисов являлся соратником выдающейся группы врачей, руководимой Евгением Вагнером. Долгое время Денисов занимал должность в проблемной лаборатории Областной клинической больницы, где курировал нейрохирургию. Врач провёл множество операций и сосредоточился на сложных вмешательствах, связанных с заболеваниями и травматическими повреждениями нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Он также изучал особенности сочетанных травм и разрабатывал новые методы лечения травматического шока. Позже он возглавил кафедру травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии в медицинском институте.

«Сочетание научной и практической деятельности реализовалось в большом числе печатных работ, авторских разработок, патентов и медалей за создание имплантата для эндопротезирования суставов из углеродных материалов. Благодаря профессору Денисову в Прикамье сформировался вектор развития школы травматологии и ортопедии, он стоял у истоков внедрения многих инновационных в тот период технологий, воспитал не одно поколение хирургов», — отметили в министерстве и выразили искренние соболезнования семье и близким Александра Денисова.

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