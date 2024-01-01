В новогодние каникулы через Пермь пройдут дополнительные поезда Большинство из них отправится в Москву Поделиться Твитнуть

Фото: из архива «Нового компаньона»

Так как спрос на поездки в новогодние каникулы традиционно увеличивается, в РЖД назначили 40 дополнительных рейсов поездов дальнего следования, связывающих Екатеринбург, Пермь и Тюмень с другими городами, об этом пишет «Рифей» со ссылкой на пресс-службу СвЖД.

Больше всего составов добавили на маршрутах, связывающих города УрФО и Пермь с российской столицей.

Как уточнили «Новому компаньону» в СвЖД, через Пермь пройдут дополнительные рейсы № 212 Москва—Пермь—Екатеринбург—Тюмень с отправлением 26, 28, 30 декабря, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 января. В обратном направлении поезд № 211 Тюмень—Екатеринбург—Пермь—Москва отправится 24, 26, 28, 30 декабря, 3, 5, 7, 9, 11 января.

Поезд № 229 Пермь—Москва будет отправляться в столицу вне привычного расписания 26, 28 декабря, 1, 5, 7, 9, 11 января, а поезд № 230 в обратном направлении — 29 декабря, 2, 8, 10, 12 января.

На 30 декабря назначается дополнительный поезд № 491 Нижневартовск—Екатеринбург—Пермь.

В дополнительных составах предусмотрены места для маломобильных пассажиров, есть багажные купе, доступна услуга перевозки домашних животных без сопровождения владельцами.

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