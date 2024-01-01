Алёна Бронникова Пермское УФАС назвало причины роста цен на продукты в 2024 году Ведомство ведёт еженедельный мониторинг розничных цен Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермское УФАС назвало причины роста цен на продукты в 2024 году. Как отметил на пленарном заседании краевого парламента руководитель управления Александр Плаксин, ведомство ведёт еженедельный мониторинг цен на социально значимых рынках продовольственных товаров в федеральных и региональных сетях магазинов.

Он обратил внимание, что во второй половине текущего года уровень цен на продовольственные товары несколько увеличился, но в целом рост оказался релевантным официальным индексам инфляции.

«Имеется ряд объективных факторов, которые нами проанализированы. Это рост себестоимости продукции за счёт удорожания сырья, увеличение стоимости кредитных ресурсов, повышение тарифов на коммунальные услуги, определённый дефицит кадров и рабочей силы в ключевых отраслях реального сектора экономики, а также сложности в международных расчётах», — рассказал Плаксин.

Кроме того, он сообщил, что за девять месяцев в Пермское УФАС поступило около 300 жалоб на нарушение порядка подключения капитальных объектов к инженерно-техническим сетям, 51% из них связан с нарушениями сроков подключения домовладений к сетям газоснабжения в рамках программы догазификации. Ещё 40% связаны с нарушениями при подключении объектов к электрическим сетям. По итогам работы ведомства 72 домовладения подключили к сетям газоснабжения, 50 — к электрическим сетям.

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