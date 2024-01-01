Алёна Бронникова Экс-спикер парламента Прикамья Николай Девяткин награждён Благодарственным письмом Политика отметили за вклад в развитие законодательства Поделиться Твитнуть

Николай Девяткин

Игорь Катаев

newsko.ru

Первый координатор Ассоциации законодателей Приволжского федерального округа, экс-председатель парламента Прикамья Николай Девяткин награждён Благодарственным письмом Ассоциации законодателей ПФО. Награду политику на пленарном заседании 28 ноября вручил спикер заксобрания Пермского края Валерий Сухих.

Отмечается, что Николай Девяткин награждён за значительный вклад в развитие законодательства, деятельность Ассоциации и укрепление межпарламентского сотрудничества.

Напомним, Николай Девяткин был первым координатором Ассоциации законодателей ПФО с 2002 по 2003 год. Возглавлял Законодательное собрание Пермской области второго и третьего созывов, а также Законодательное собрание Пермского края первого созыва. Входит в Общественную палату Прикамья. В 2002 году ему был присуждён титул «Спикер года» и вручён орден «За честь и доблесть» («Российский Национальный Олимп»), в 2007 году он стал лауреатом Строгановской премии в номинации «За выдающиеся заслуги в общественно-политической деятельности».

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