Пермские электробусы за год перевезли более 4 млн пассажиров На линии в городе работают 14 единиц техники Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Перми

В департаменте транспорта администрации Перми подвели итоги работы за год электробусов, которые курсируют по маршруту № 81. За это время электробусы перевезли более 4 млн пассажиров, а средний пассажиропоток в будний день составил 13,6 тыс. пассажиров.

Электробус начал ездить по улицам Перми в ноябре 2023 года. Он соединил жилой комплекс «Погода» с центром города и железнодорожным вокзалом. Пассажиропоток за первое полугодие его работы составил 1,5 млн человек, а во втором был зафиксирован значительный рост пассажиропотока.

С момента первого выхода на линию этот вид транспорта совершил более 49 тыс. рейсов. Ежедневно пермяков развозят 14 электробусов, а ещё два находятся в резерве.

Фото: администрация Перми

Вся техника оборудована системой адресного открытия дверей, которая позволяет сохранять микроклимат в салоне. Для зарядки электробусов на остановке «Улица Сапфирная» установлены зарядные станции ультрабыстрого цикла.

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