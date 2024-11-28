«Уралкалий» — партнёр IX Пермского инженерно-промышленного форума Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ПАО «Уралкалий»

«Уралкалий» традиционно выступил партнёром IX Пермского инженерно-промышленного форума — крупнейшего отраслевого события региона, которое проходит с 27 по 29 ноября в Перми.

На площадке «Пермь Экспо» участники обсудят ключевые вопросы подготовки инженерных кадров, внедрения инновационных технологий, промышленной кооперации и экологического благополучия. В рамках форума состоится подписание соглашения о сотрудничестве в подготовке кадров между ПАО «Уралкалий», администрацией города Березники, Центром опережающей профессиональной подготовки Пермского края и Березниковским политехническим техникумом.

Руководство «Уралкалия» примет участие в расширенном заседании Совета директоров промышленных предприятий при губернаторе Пермского края на тему «Молодёжная корпоративная политика». Кроме того, представители компании поделятся своим опытом по сохранению биоразнообразия на Совете промышленных экологов региона. На сессиях форума также обсудят инициативы в области профессионального образования, профориентации, разработки новых продуктов для горнодобывающей отрасли.

Эдуард Смирнов, заместитель генерального директора — технический директор ПАО «Уралкалий»:

— Пермский инженерно-промышленный форум является ключевой площадкой для обмена опытом, поиска совместных решений по актуальным вопросам развития промышленности и сохранения кадрового потенциала региона. Участие в этом мероприятии даёт возможность представить новые инициативы, найти оптимальные способы решения проблем и укрепить партнёрские отношения.

Пресс-служба ПАО «Уралкалий»

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