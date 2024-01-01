В 2024 году приставы Прикамья взыскали с алиментщиков более 1,2 млрд рублей Однако процент уклоняющихся от исполнения обязательств перед своими детьми всё ещё значительный Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

За 9 месяцев 2024 года в Прикамье в результате принятых мер принудительного исполнения сотрудниками ГУ ФССП по Пермскому краю было окончено и прекращено более 8 тыс. исполнительных производств по взысканию алиментных платежей на сумму 1 млрд 258 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

При этом в управлении признали, что всё ещё остаётся значительный процент должников, уклоняющихся от исполнения финансовых обязательств перед своими детьми.

Для работы с такими «горе-родителями» был разработан ряд инициатив.

В частности, будет усилена работа по предоставлению бесплатной юридической помощи гражданам, сталкивающимся с трудностями в получении алиментов, а также по улучшению их правовой осведомленности. Существенное внимание будет уделено реализации информационных проектов на всей территории края, в рамках которых судебные приставы разъяснят сторонам исполнительного производства их права и обязанности, касающиеся защиты прав детей.

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