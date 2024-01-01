В Прикамье расширят производство на двух предприятиях Заводы «Авира» и «Упакс-Юнити» получили поддержку краевых властей Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба кравевого правительства

Краевые власти планируют расширить производственные мощности предприятий «Авира» и «Упакс-Юнити». Такое решение было принято после рабочего визита на производства губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Завод «Авира» занимается производством развлекательного оборудования, а «Упакс-Юнити» специализируется на одноразовой посуде и упаковке. Предприятия получат статус приоритетного инвестиционного проекта.

По словам губернатора, компания "Авира" представляет собой важный сегмент среднего бизнеса. Кроме того, «они играют ключевую роль в сфере, связанной с детством», отметил Махонин.

«Присвоение статуса приоритетного инвестиционного проекта позволит нам интегрировать их продукцию в школы, детские сады и жилые комплексы», — сказал глава региона.

В 2026 году на предприятии планируется расширение и оптимизация производства. Будет запущено также производство новой продукции, закончится строительство складских помещений. В рамках проекта по расширению будут создаваться новые рабочие места.

Заводу «Упакс-Юнити» также предоставят поддержку. Сейчас на предприятии есть новый цех и производственная линия, охватывающая весь цикл — от сортировки и глубокой переработки вторсырья до выпуска готовой продукции.

Свои товары предприятие распространяет по всей России и сотрудничает с предприятиями Беларуси и Казахстана. Особое внимание уделяется экологическим аспектам производства.

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