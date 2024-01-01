Александра Пермякова 24 дома культуры получат поддержку в Пермском крае Определено, каким ДК будут предоставлены субсидии из бюджета Пермского края в 2025 году Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

Четыре дома культуры в небольших населённых пунктах Пермского края (с числом жителей до 50 тыс. человек) будут отремонтированы, ещё 20 закупят новое оборудование в 2025 году, сообщает Министерство культуры по Пермскому краю.

«Дома культуры, досуговые центры, клубы в небольших населённых пунктах — это настоящие социокультурные пространства, способные объединить людей. Наша задача, чтобы все они были комфортными, современными и уютными», — говорит министр культуры Пермского края Алла Платонова.



Комиссия по конкурсному отбору муниципальных образований для предоставления субсидий из бюджета Пермского края поддержала 24 заявки из 82-х от муниципальных образований края. 20 из них — укрепление материально-технической базы, четыре — ремонт.





Так, в 2025 году Чердынский ДК закупит комплект профессионального светового сценического оборудования для зрительного зала, Сретенский дом культуры обновит кресла в зрительном зале, Центр «Химик» во Всеволодо-Вильве закупит световое и звуковое оборудование, в Кыновском народном доме обновят одежду сцены. Кровлю собираются отремонтировать в культурно-досуговом центре «Притяжение» в Гамово, а в Берёзовском филиале Усольского дома народного творчества обновят помещение зрительного зала.





Из федерального, регионального и местных бюджетов на поддержку учреждений культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек в 2025 году будет выделено 32,5 млн руб.





Напомним, в 2024 году благодаря финансовой поддержке национального проекта «Культура» отремонтирован Черновской сельский клуб в Соликамском округе и Еловский культурно-досуговый центр.









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