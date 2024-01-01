Радиостанция «Орфей» начнёт вещать в Перми в FM-диапазоне Ранее пермяки могли слушать это радио только на УКВ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Радиостанция «Орфей» будет вещать в FM-диапазоне ещё в 12 городах России, среди них значится и Пермь. Такое решение принято Федеральной конкурсной комиссией по телевидению и радиовещанию 27 ноября. Информация появилась на официальном сайте радиостанции.

В Перми радио выйдет в эфир на частоте 93.5 FM. В настоящее время программы «Орфея» доступны пермякам для прослушивания в диапазоне УКВ на частоте 66,80.

Радиостанция «Орфей» — российская государственная радиостанция классической музыки.

Она была запущена Гостелерадио СССР на ультракоротких волнах 1 августа 1960 года как «Четвёртая программа». С 1 января 1991 года переименована в «Радио «Орфей». С 27 декабря 1991 года вошла в состав РГТРК «Останкино». С 1998 года находилась в составе ВГТРК. В 2002 году выведена из ВГТРК и присоединена к ФГБУ «Российский государственный музыкальный телерадиоцентр».

Основу вещания радиостанции «Орфей» составляет классическая музыка: от академических жанров до авангарда. Основное направление деятельности радиостанции — популяризация и продвижение академической классической музыки.

В программе представлены сочинения композиторов разных стран, эпох и стилей. Программы «Орфея» включают также духовную музыку, фольклор, джаз, классическую оперетту.

Радиостанция осуществляет прямые трансляции из российских и мировых концертных залов, транслирует выпуски новостей, интервью с музыкантами и деятелями культуры, проводит интерактивные программы со слушателями.

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