Вывоз медотходов из 9 больниц Пермского края оценили в 28 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Центр по организации закупок инициировал тендер на услуги, связанные с транспортировкой и утилизацией медицинских отходов из учреждений здравоохранения Пермского края, сообщает «Рифей».

Исполнитель обязан будет вывозить отходы категорий Б и В из Пермского краевого центра медицины катастроф, Частинской центральной районной больницы, Городской клинической больницы №1 в Перми, Соликамской станции скорой помощи, городской поликлиники Перми, Кишертской и Красновишерской ЦРБ, а также из больницы Коми-Пермяцкого округа и Северной больницы того же округа.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 28,1 млн руб. Срок оказания услуг по данному контракту установлен до 30 ноября 2026 года.

Для справки, в феврале 2024 года краевые власти проводили тендер на вывоз медицинских отходов из 76 медицинских учреждений по более чем 130 адресам. Максимальная сумма контракта тогда составила 276,8 млн руб., а срок действия договора с победителем истекает 31 августа 2025 года.

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