Алёна Бронникова В Перми первоклассник уснул в автобусе и потерялся Телефона для связи с родителями у него было Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми семилетний мальчик уснул в автобусе, доехал до конечной остановки и потерялся, сотового телефона для связи с родителями у него с собой не было. По информации пресс-службы Пермского линейного отдела МВД России на транспорте, инцидент произошёл 26 ноября.

Вечером в этот день в ведомство поступило сообщение от дежурной по вокзалу, что в здании Перми I находится ребенок без сопровождения взрослых. Когда сотрудники прибыли на место, мальчик сообщил им, что потерялся.

«Как рассказал мальчик правоохранителям, он учится в первом классе пермского лицея. После школы ребёнок сел в автобус, чтобы добраться домой, и в дороге заснул. На конечной остановке автобуса на станции Пермь I водитель разбудил маленького пассажира и передал работникам железнодорожного вокзала», — сообщили в ведомстве.

Полицейские разыскали родителей ребёнка, провели с семьёй профилактическую беседу. Отмечается, что семья благополучная и на профилактических учётах не состоит.

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