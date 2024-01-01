Цена квадратного метра вторичного жилья в Перми достигла 101 тысячи рублей А медианная полная цена квартиры в городе выросла до 4,8 млн Поделиться Твитнуть

Фото: Минимущества Пермского края

В ноябре в Перми стоимость квадратного метра вторичных квартир достигла 101 000 рублей. Об этом сообщает сервис «Яндекс Недвижимость». Это повышение медианной стоимости квадратного метра готового жилья считается небольшим и составляет 0,8% к предыдущему месяцу (100 тыс. руб.). Медианная полная цена квартиры в городе достигла 4,8 млн в ноябре, что на 2,1% больше, чем в октябре. Количество доступных предложений на вторичном рынке в городе за месяц сократилось на 0,6%.

Если брать среднюю цифру по российским миллионникам, то квадратный метр вторичной недвижимости прибавил к цене 0,3%, его средняя стоимость составила 135 тыс. руб.

В ноябре самый высокий рост медианной цены одного квадратного метра продемонстрировала Уфа (+1,9% до 114 тыс. руб.). А наибольшее снижение стоимости за месяц отмечалось в Ростове-на-Дону, (-0,9% до 112 тыс. руб./кв.м).

Стагнация на рынке готового жилья продолжается уже полгода. По итогам июня 2024 года средние цены за метр на вторичном рынке в городах-миллионниках составляли 132 тыс. руб. (+2%).

Евгений Белокуров, коммерческий директор «Яндекс Недвижимости», отметил, что за последний год время выставления объектов на продажу увеличилось, поэтому продавцы все чаще идут на снижение цен и предлагают скидки, особенно для покупателей с наличными и желанием быстро завершить сделку. В среднем продавцы сокращают цену вторичной недвижимости на 4-5% в течение периода активности объявления. В некоторых случаях размер скидки может достичь и 10% от полной стоимости квартиры. Вероятно, средние скидки в крупных городах будут продолжать увеличиваться.

Объём предложения в среднем по миллионникам снизился за месяц на 2%. Это объясняется перетоком части собственников, не готовых ждать покупателя или делать большой дисконт, в сегмент долгосрочной аренды.

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