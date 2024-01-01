Александра Пермякова Пермского предпринимателя включили в реестр недобросовестных поставщиков Он победил в закупке по подложным документам Поделиться Твитнуть

фото: ФАС России

Пермское УФАС, рассмотрев заявление заказчика МКУ «Содержание объектов благоустройства», включило сведения о подрядчике Евгении Сайлере в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) сроком на два года. В этот период предпринимателю запрещено участвовать в закупочных процедурах по содержанию объектов благоустройства.

Как рассказали в пресс-службе Пермского УФАС, МКУ провело конкурс на содержание и приведение в нормативное состояние искусственных инженерных сооружений для движения пешеходов на территории Перми на 2024-2025 годы.

В конкурсе победил Евгений Сайлер, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя с 2017 года (основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей), и с ним был заключён контракт стоимостью более 26,3 млн руб. Но вскоре после этого заказчик решил в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта.





Выяснилось, что подрядчик представил в заявке на участие подложные документы, чтобы соответствовать необходимым условиям конкурса.





Заказчик направил в Пермское УФАС обращение о включении сведений о подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (РНП). Оно было удовлетворено.





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