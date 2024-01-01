Александра Пермякова
Пермского предпринимателя включили в реестр недобросовестных поставщиков
Он победил в закупке по подложным документам
Пермское УФАС, рассмотрев заявление заказчика МКУ «Содержание объектов благоустройства», включило сведения о подрядчике Евгении Сайлере в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) сроком на два года. В этот период предпринимателю запрещено участвовать в закупочных процедурах по содержанию объектов благоустройства.
Как рассказали в пресс-службе Пермского УФАС, МКУ провело конкурс на содержание и приведение в нормативное состояние искусственных инженерных сооружений для движения пешеходов на территории Перми на 2024-2025 годы.
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