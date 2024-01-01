Бывший начальник департамента образования Перми возглавила московскую школу Анна Деменева работала в мэрии до сентября 2023 года Поделиться Твитнуть

Анна Деменева. Фото: сайт школы «Точка»

Анна Деменева, ранее занимавшая пост руководителя департамента образования в Перми, теперь назначена директором московской школы №1985, сообщает «СПАРК-Интерфакс». Изменения в ЕГРЮЛ внесены 26 ноября, пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

С лета 2024 года данное учебное заведение функционировало без постоянного директора, находясь под управлением исполняющего обязанности.

На протяжении 2021 года Деменева руководила городским департаментом образования, ранее занимая должность директора школы дизайна «Точка». В начале сентября 2023 года она покинула администрацию, несмотря на то, что контракт действовал до 31 января 2024 года. Непосредственно перед уходом с поста она была на больничном и пыталась отложить свою отставку. Власти Перми предлагали ей возглавить одну из местных школ, однако она отклонила это предложение.

Школа №1985 представляет собой обычное учебное заведение в Москве и занимает 373-е место в рейтинге 1300 таких же организаций.

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