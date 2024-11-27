«Единая Россия» проверила качество и сроки работ на объектах образования Перми Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

В рамках контроля реализации положений народной программы партии «Единая Россия» продолжается мониторинг строительных работ на объектах образования Пермского края.

В рамках очередного инспекционного осмотра пермские единороссы посетили две школы Перми — № 44 и 123, где завершаются работы по капремонту зданий и инженерных систем.

В состав мониторинговой группы «партдесанта» вошли заместитель секретаря реготделения партии Василий Кузнецов, региональный координатор партпроекта «Новая школа» Наталья Суслопарова, председатель общественного совета партпроекта, депутат краевого парламента Анатолий Маховиков, депутат Заксобрания Ирек Хазиев, руководители образовательных учреждений, представители подрядчиков.

На стройплощадке средней школы № 44 работы завершены на 94%. Полностью отремонтированы входные группы, проведён монтаж систем водоснабжения и водоотведения, произведены укладка керамогранита на пол и плитки на стены, монтаж водостоков, системы вентиляции, пожарной сигнализации. Продолжаются работы по покраске стен, установке санфаянса, укладке линолеума. Завершение работ по плану до конца текущего года.

Пресс-служба партии «Единая Россия»

В средней школе № 123 готовность 100%. Согласно проекту, здесь приведены в порядок учебные аудитории, образовательные пространства, пищеблок и система отопления. 6 ноября текущего года школа открыла двери для учеников.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.