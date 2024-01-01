В Прикамье могут отменить земельный налог для детей из многодетных семей С такой инициативой выступил губернатор Дмитрий Махонин Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае планируется ввести льготу по земельному налогу для детей из многодетных семей региона. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин во время прямого эфира, отвечая на вопрос жительница Новоильинского из Нытвенского округа. Она написала о том, что многодетные семьи не платят земельный налог, но он приходит на детей.

Глава региона пояснил, что это связано с несовершенством федерального законодательства, и соответствующий налог могут отменять органы местного самоуправления.

«Мы должны эту ситуацию исправлять, поэтому дам соответствующие поручения в максимально сжатый срок обнулить все эти налоговые платежи в рамках нормативных актов органов местного самоуправления. И мне кажется правильным распространить эту льготу на начало её действия — с начала этого года», — отметил Махонин.

На сегодняшний день такие льготы действуют только в нескольких муниципалитетах.

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