В Березниках штрафовали ООО «Синтез» за несчастный случай на производстве Рабочий получил травмы после упавших на него секционных ворот Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Госинспекция труда в Пермском крае совместно с представителями пермского крайсовпрофа, соцфонда по региону и администрацией Березников завершила расследование обстоятельств тяжелого несчастного случая на ООО «Синтез». В начале ноября этого года на предприятии произошёл несчастный случай с одним из работников. На этом предприятии работают 170 человек, сообщили в пресс-службе Госинспекции труда в Пермском крае.

Как установили в ведомстве, 2 ноября слесарю-ремонтнику компании поручили заменить нижнюю секцию подъёмно—секционных ворот. Не дожидаясь когда ворота поднимет и зафиксирует автопогрузчик, мужчина сам вытолкнул опору, из-за этого подъёмно—секционные ворота по направляющим упали на него.

Чтобы установить причины нечастного случая, была создана комиссия. Как выяснилось, не был обеспечен контроля со стороны руководителей и специалистов за ходом выполнения работ. Также была нарушена трудовая дисциплина со стороны работника. Его допустили к исполнению трудовых обязанностей без стажировки по охране труда на рабочем месте.

По итогам расследования работодателю поручили разработать план мероприятий по устранению причин, которые способствуют наступлению несчастного случая, и провести внеплановую специальную оценку условий труда на рабочем месте слесаря — ремонтника.

ООО «Синтез» привлекли к административной ответственности: руководство предприятия оштрафовали, а материалы расследования несчастного случая передали в правоохранительные органы. Виновных могут привлечь к уголовной ответственности.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.