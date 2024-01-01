«Единая Россия» дала старт Всероссийскому конкурсу поддержки гражданских инициатив Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Партия «Единая Россия» дала старт Всероссийскому конкурсу поддержки гражданских инициатив, победителе которого получат поддержку на всех этапах реализации проектов.

Конкурс проводит центральный совет сторонников «Единой России».

«Одно из направлений работы "Единой России" — поддержка некоммерческих организаций и общественников. Важно, чтобы НКО чувствовали в нашем лице поддержку и видели реальные возможности для реализации своих проектов. Всероссийский конкурс поддержки гражданских инициатив — один из эффективных инструментов для выбора и поддержки действительно лучших их идей», — считает врио секретаря генсовета партии Владимир Якушев.

Прислать работы можно до 23 декабря. Полуфиналистов путём голосования определят жители регионов, а победителей выберет оргкомитет, в который войдут представители от каждого субъекта РФ.

Лучшие проекты получат поддержку до 3 млн руб., наставников для реализации инициатив из числа депутатов и сторонников и информационное сопровождение проекта.

«Участвуя в конкурсе, вы не просто представляете свою инициативу, вы становитесь частью большого движения, которое стремится решить актуальные вопросы, стремится сделать нашу страну сильнее. Среди жителей нашей страны есть много талантливых и преданных делу людей, готовых приступить к действиям и повести за собой других. Мы поможем им на этом пути», — отметила председатель центрального совета сторонников партии «Единая Россия» Ольга Занко.

Подать заявку можно на сайте. Проекты-победители будут реализованы с сентября 2025 года по сентябрь 2026 года.

«Запуск Всероссийского конкурса поддержки гражданских инициатив, который проводят сторонники партии, — новый шаг к вовлечению людей в активное участие в жизни своих территорий, — говорит председатель Регионального совета сторонников партии «Единая Россия», депутат Законодательного собрания Пермского края Ирек Хазиев. — Поддержка инициатив способствует формированию активной гражданской позиции, повышает уровень участия людей в общественной жизни и создаёт условия для конструктивного диалога между государственными и гражданскими институтами. Важно, что конкурс не только поощряет инициативу, но и обеспечивает необходимую поддержку для реализации проектов, включая финансирование, обучение и консультирование. Реализуя лучшие проекты некоммерческого сектора, мы параллельно решаем задачу по выполнению пунктов народной программы "Единой России". А в целом, старт конкурса является новой возможностью для всех, кто хочет внести свой вклад в развитие своего региона и страны в целом».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.