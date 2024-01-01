Продавщицу магазина в Перми осудили за повторную продажу пива школьнику Женщину приговорили к обязательным работам Поделиться Твитнуть

Продавщицу продуктового магазина по ул. Липатова в Кировском районе Перми приговорили в двум месяцам исправительных работ с удержанием 10% из заработка в доход государства за повторную продажу пива школьнику. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

В контрольной закупке участвовал 16-летний подросток. Он был «тайным покупателем», участвовавшим в акции по выявлению продажи алкоголя несовершеннолетним. Продавец продала ему алкоголь и не потребовала документ, удостоверяющий возраст покупателя.

Во время суда женщина полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. По её словам, ей показалось, что «молодому человеку на вид было 19, поэтому она и продала ему пиво».

Кировский районный суд признал её виновной в неоднократной продаже несовершеннолетнему алкогольной продукции. Приговор суда не вступил в законную силу.

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