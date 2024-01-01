Железнодорожную станцию в Прикамье замело снегом Поделиться Твитнуть

фото предоставлено транспортной прокуратурой

Пермской транспортной прокуратурой в ходе проверки жалоб от пассажиров ж/д станции Баская в Пермском крае выявлен ряд серьёзных нарушений.

В частности, как сообщает пресс-служба надзорного органа, на станции отсутствует инфраструктура для маломобильных групп населения, а именно нет оборудованных путей передвижения от пассажирских платформ к административному зданию. Кроме того, в ходе обследования территории станции выявлена ненадлежащая уборка снега и наледи. На опубликованных фото станцию буквально замело снегом.

Транспортный прокурор внёс начальнику Свердловской дирекции пассажирских обустройств представление.

Фактическое устранение нарушений находится на контроле Пермской транспортной прокуратуры.

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