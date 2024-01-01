В Перми антимонопольщики оштрафовали «Альфа-Банк» за нарушение закона о рекламе Кредитная организация выплатит полмиллиона за недостоверную информацию о финансовых услугах Поделиться Твитнуть

фото: ФАС России

АО «Альфа-Банк» должно выплатить 500 тыс. руб. за нарушение закона «О рекламе». К такому выводу пришли в Пермском УФАС.

Ранее в ведомство поступила жалоба о том, что кредитная организация распространяет подозрительную рекламу. В частности, в радиоэфире рекламировалась якобы бесплатная дебетовая карта банка, а при её заказе потенциальным клиентам обещали отсутствие комиссии за переводы и платежи.

Как выяснилось, это было не так. На официальном сайте «Альфа-Банка» было указано, что за переводы по дебетовой карте взимается плата, если ежемесячные расходы по карте не превышают обязательный порог в размере 10 тыс. руб. При этом информация о необходимости расходов по карте не менее 10 тыс. руб. в месяц в рекламе не сообщалась.

В антимонопольном ведомстве отмечают, что в рекламе должна содержаться исчерпывающая информация о стоимости товара, порядке его оплаты, размере скидок, тарифов и других условиях приобретения. Иначе реклама признаётся недостоверной, так как не соответствует действительности.

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