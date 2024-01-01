«Азот» подтвердил соответствие международным стандартам
С целью расширения рынков сбыта и применения продуктовой линейки группы «Уралхим» в филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим» в городе Березники завершена процедура сертификации кормового карбамида на соответствие Кодексу практик FAMI-QS.
Сертификат, выданный международным органом, подтверждает, что предприятие реализует и поддерживает систему менеджмента качества и безопасности кормов, включая надлежащую производственную практику (GMP) для производства специальных кормовых ингредиентов.
Срок действия сертификата составляет три года. Он остаётся действительным до ноября 2027 года при условии удовлетворительного прохождения надзорных аудитов, которые запланированы в период с 2025 по 2027 год.
Ольга Миллер, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» по качеству:
— Для того чтобы получить сертификат FAMI-QS, в филиале «Азот» были разработаны и внедрены новые документы в области системы менеджмента безопасности кормов. Предприятие прошло два этапа сертификационного аудита, а сотрудникам, функционально задействованным в области системы менеджмента безопасности кормов, проведено внешнее и внутреннее обучение в части управления качеством и безопасностью специальных кормовых ингредиентов. Полученный сертификат подтверждает зарубежным потребителям высокое качество и безопасность кормового карбамида.
Кормовой карбамид — это кормовая добавка для восполнения дефицита азота в рационе жвачных животных. Способствует восполнению дефицита сырого протеина. Повышает рост, развитие и продуктивность крупного рогатого скота и овец.
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