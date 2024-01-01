«Азот» подтвердил соответствие международным стандартам Поделиться Твитнуть

Пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

С целью расширения рынков сбыта и применения продуктовой линейки группы «Уралхим» в филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим» в городе Березники завершена процедура сертификации кормового карбамида на соответствие Кодексу практик FAMI-QS.

Сертификат, выданный международным органом, подтверждает, что предприятие реализует и поддерживает систему менеджмента качества и безопасности кормов, включая надлежащую производственную практику (GMP) для производства специальных кормовых ингредиентов.

Пресс-служба филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»

Срок действия сертификата составляет три года. Он остаётся действительным до ноября 2027 года при условии удовлетворительного прохождения надзорных аудитов, которые запланированы в период с 2025 по 2027 год.

Ольга Миллер, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» по качеству:

— Для того чтобы получить сертификат FAMI-QS, в филиале «Азот» были разработаны и внедрены новые документы в области системы менеджмента безопасности кормов. Предприятие прошло два этапа сертификационного аудита, а сотрудникам, функционально задействованным в области системы менеджмента безопасности кормов, проведено внешнее и внутреннее обучение в части управления качеством и безопасностью специальных кормовых ингредиентов. Полученный сертификат подтверждает зарубежным потребителям высокое качество и безопасность кормового карбамида.

Кормовой карбамид — это кормовая добавка для восполнения дефицита азота в рационе жвачных животных. Способствует восполнению дефицита сырого протеина. Повышает рост, развитие и продуктивность крупного рогатого скота и овец.

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