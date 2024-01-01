Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермские музыкантши устроили проводы «пермских богов» Ритуал стал основой нового фильма Сергея Четверухина Поделиться Твитнуть

Фото: Сергей Четверухин

Автор фильма «Сказительница» (16+) Сергей Четверухин 4 декабря представит в Перми свой новый документальный фильм.

Действие фильма «Недолгие проводы» (16+) связано с осмыслением исторического для пермяков события — переезда пермский деревянной скульптуры из здания кафедрального собора, где сто лет размещалась Пермская художественная галерея, на новое место.

Героини фильма — пермские исполнительницы фольклора Екатерина Лившиц, Мира Плюснина и Даша Калина. Они решают провести ритуал — проводить «богов», ведь для нескольких поколений пермяков пермская деревянная скульптура — настоящая культурная святыня, а зал деревянной скульптуры под куполом собора — сакральное место.

Для проведения ритуала исполнительницы разучивают аутентичный фольклорный материал. В процессе репетиций и подготовки на героинь обрушиваются противоречия, связанные с их прошлым и прошлым города. Они пытаются выстроить отношения друг с другом и понять, что в повседневной жизни для каждой из них — «божественное»? Для одной это память о погибшем отце, для другой — забота о детях-аутистах, для третьей — сохранение коми-пермяцкой культуры, к которой она принадлежит по рождению. На весь процесс у героинь есть всего полторы недели, «богов» уже увозят…

Сергей Четверухин, автор фильма «Недолгие проводы»:

— Эта работа, как и предыдущий фильм «Сказительница», про Пермь. Всё, о чём поют и говорят в фильме наши героини, — это городские реалии, городская метафизика, городская поэтика и городские травмы. Получилась «пермская дилогия» — «Сказительница» и «Проводы». Пока дилогия… Уже снимаю третий «пермский док», так вышло.

Презентация состоится 4 декабря в 19.00 в кинотеатре «Синема 5» в iMall «Эспланада». Фильм представят режиссёр, члены съёмочной группы и героини фильма.

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