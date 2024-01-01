Зарина Ситдикова В Перми по иску прокурора закрылась нелицензированная АГЗС Владелец газозаправочной станции привлечён к административной ответственности Поделиться Твитнуть

По иску прокурора в Свердловском районе Перми закрылась газозаправочная станция (АГЗС), работающая без лицензии. Об этом сообщается на Едином портале прокуратуры РФ.

Грубые нарушения в работе объекта были выявлены в ходе прокурорской проверки. Выяснилось, что владелец заправки эксплуатировал её без лицензии на взрывоопасный и химически опасный производственный объект. Кроме того, индивидуальный предприниматель торговал пропан-бутаном без положенного на это разрешения.

По результатам проверки бизнесмену было внесено представление. Однако, даже спустя время, нарушения на объекте устранены не были. Это вынудило прокурора обратиться в суд с требованием запретить эксплуатацию АГЗС.

В результате суд удовлетворил иск и постановить закрыть заправочную станцию до устранения всех замечаний. Самого владельца объекта при этом привлекли к административной ответственности по статье «Нарушение требований промышленной безопасности».

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