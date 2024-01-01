Краевой арбитраж завершил процедуру банкротства Пермского свинокомплекса Имущественный комлекс предприятия был продан весной этого года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В отношении АО «Пермский свинокомплекс» завершено конкурсное производство. Такое решение принял Арбитражный суд Пермского края, вынесший соответствующее определение. Первым на это обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье». Мотивировочное решение пока в картотеке суда пока не размещено.

Единственным учредителем АО «Пермский свинокомплекс» является краевое минагро. Производственные мощности свинокомплекса расположены в п. Майский (Краснокамский городской округ). В апреле 2022 года АО было признано банкротом. Общий размер заявленных требований кредиторов на конец прошлого года составлял 777,6 млн руб.

Весь производственно-технологический комплекс АО продаётся единым лотом. Ранее он уже выставлялся на торги в форме открытого аукциона, но покупателей на актив не нашлось. В декабре прошлого года очередные торги были приостановлены, однако в марте этого года имущественный комплекс предприятия продали за 247 млн руб.

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