Зарина Ситдикова В Перми большегруз столкнулся с тремя автомобилями В аварии пострадали две женщины Поделиться Твитнуть

На шоссе Космонавтов в Перми вечером 25 ноября произошло массовое ДТП с участием четырёх автомобилей. Об этом сообщается в telegram-канале «Полиция Прикамья».

По предварительным данным МВД, авария произошла из-за водителя большегрузной машины марки МАЗ. Он ехал в сторону аэропорта Большое Савино, не выбрал безопасную дистанцию и въехал во впереди идущий автомобиль «Рено Дастер».

От удара грузовик отбросило на встречную полосу. Снеся столб освещения и ограждение, МАЗ столкнулся с двумя легковыми машинами марки «Фольксваген» и «Лада Веста».

Как уточнили в полиции, в результате ДТП пострадали две женщины, управлявшие автомобилями, которые большегруз снёс на встречной полосе. Водителю «Фольксвагена» была оказана медпомощь на месте, а женщину за рулем «Лады» с различными травмами госпитализировали в больницу.

После аварии на участке шоссе Космонавтов вблизи места ДТП образовался временный затор.

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