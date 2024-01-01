Зарина Ситдикова Предпринимателя из Перми осудили за незаконное использование образа «Ждуна» Суд обязал ИП выплатить обладателю прав 10 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал «Пермский краевой суд», t.me/kraisud

Индустриальный районный суд взыскал с индивидуального предпринимателя Перми 10 тыс. руб. за незаконное использование образа «Ждуна». Информация об этом опубликована в telegram-канале Пермского краевого суда.

Как следует из сообщения, о нарушении авторских прав стало известно в 2022 году. В одном из торговых центров Индустриального района была замечена мягкая игрушка «Ждун». Внешне она повторяла образ одноимённого оригинального произведения изобразительного искусства — скульптуры «Гомункулус Локсодонтус», которая получила широкую популярность в российском сегменте Интернета. Это фантазийное существо с головой морского слона, телом личинки и руками человека. Из-за его позы, которая напоминает сидящего в ожидании персонажа, пользователи сети прозвали его «Ждуном».

Обнаруженная мягкая игрушка, по данным суда, обладала техническими признаками контрафактности, а у торгующего ей предпринимателя не было права использования этого произведения искусства.

В ходе процесса суд определил, что товар был схож «до степени смешения» с известным образом «Ждуна», и обязал ИП компенсировать допущенное нарушение исключительных прав. Штраф должен быть выплачен в пользу ООО «Си Ди Лэнд контакт».

В сообщении уточняется, что на данный момент решение суда в законную силу ещё не вступило.

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