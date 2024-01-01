Зарина Ситдикова В Прикамье увеличена выплата за контракт на участие в СВО для жителей Березников Размер суммы вырос более чем в 2,5 раза Поделиться Твитнуть

военная спецоперация на Украине

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В городском округе Березники Пермского края решением местной думы увеличен размер единовременной выплаты при заключении контракта на участие в специальной военной операции. Об этом сообщается в telegram-канале «На местах».

В соответствии с документом, жители округа, подписавшие контракт с Минобороны РФ в период с 20 ноября по 31 декабря 2024 года, получат от местных властей 400 тыс. руб. Ранее выплачивалось 150 тыс. руб.

Как писал «Новый компаньон», с 25 октября 2024 года жители Пермского края, заключающие контракты на участие в специальной военной операции, получают краевую выплату в 1,5 млн руб. Дополнительно военнослужащим полагается единовременная выплата от муниципалитета (в каждой территории её размер устанавливают местные власти) и федеральные 400 тыс. руб.

Таким образом, для проживающих в Березниках, общая сумма всех разовых выплат теперь составляет 2,3 млн руб.

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