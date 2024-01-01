Александра Пермякова В Перми 11-летнюю школьницу ударило током при выходе из подъезда дома Суд обязал УК дома выплатить девочке 75 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Суд присудил выплатить одиннадцатилетней девочке, которая получила травму, выходя из подъезда своего дома на улицу, 75 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.

ЧП случилось у дома по ул. Мензелинской в Кировском районе Перми. По данным суда, травму девочка получила при выходе из подъезда: школьница решила покататься на коньках, из подъезда она выехала на роликах, одной рукой держась за металлическую входную дверь, а другой — за железный опорный столб козырька подъезда. В какой-то момент школьница почувствовала резкую боль в руке. Она с трудом отняла руку от опоры и позвонила маме.





В больнице ребёнку поставили диагноз «электротравма» и отправили на стационарное лечение.





Место осмотрели представители энергокомпании.





«Из-за ненадлежащей изоляции контактных соединений могла произойти утечка напряжения по стене дома от контактного соединения лампы наружного освещения до несущей металлической опоры подъездного козырька», — озвучили они свою версию, из-за чего мог произойти инцидент, приведший школьницу к больничной койке.





Мама девочки потребовала от управляющей компании компенсацию морального вреда. В выплате компания отказала. Женщине пришлось обратиться в суд.





Суд обязал УК дома выплатить в пользу пострадавшей девочки 50 тыс. руб. компенсации морального вреда и штраф в размере 25 тыс. руб. за неисполнение досудебной претензии истца о возмещении причиненного вреда. Решение в законную силу пока не вступило.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.