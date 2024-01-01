На севере Прикамья отремонтированы два моста через реки Кемзелку и Низьву Объекты приведены в порядок в рамках дорожного нацпроекта Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Чердынском округе выполнен ремонт мостов через реки Кемзелку и Низьву. Об этом сообщает минтранс Пермского края.

По данным министерства, оба объекта расположены на автодороге Чердынь—Ныроб. Восстановлением мостов занимался один подрядчик — ООО СК «Химспецстрой». Организация выполнила комплексный ремонт в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», который стартовал по поручению президента России Владимира Путина в 2019 году.

В региональном минтрансе уточнили, что работы на каждом мосту включали в себя фрезерование асфальта на подъездах и непосредственно на мостовых переходах, полную замену дорожного покрытия, гидроизоляцию, установку шкафных стенок. Особое внимание было уделено безопасности конструкций — выполнены подъёмы пролётных строений, замена опорных частей и укрепление бутовой кладки. Завершены бетонирование швов, монтаж консольных элементов, установка барьерного и перильного ограждений. Финальный этап включал устройство асфальтобетонного покрытия и укрепление конусов мостов.

Как отмечают в минтрансе, общая протяжённость дороги Чердынь—Ныроб составляет 42,2 км, она соединяет множество населённых пунктов округа с административным центром, в котором расположены социальные учреждения, включая больницы, филиал Соликамского техникума и школы.

Ранее «Новый компаньон» писал о том, что в Чернушинском округе Прикамья, тоже в рамках проекта «Безопасные качественные дороги», завершился ремонт моста через р. Ореховку, расположенного на трассе Чернушка—Тюш.

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