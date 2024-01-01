В Пермском крае завершён ремонт моста через реку Ореховку Объект расположен на территории Чернушинского округа Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Чернушинском округе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», запущенного по инициативе президента РФ Владимира Путина, выполнен ремонт мостового перехода через р. Ореховку. Об этом сообщает Министерство транспорта Пермского края.

По данным ведомства, объект расположен на автодороге Чернушка—Тюш. Работы на мосту выполнила подрядная организация ООО «ТехДорГрупп».

В рамках ремонта приведены в порядок пролётные строения, обновлено дорожное полотно, восстановлены опоры. Ремонт позволил обеспечить надёжность и стабильность мостовой конструкции, повысил удобство проезда и общий уровень транспортной доступности, улучшил связь между населёнными пунктами на юге Прикамья.

Как отмечают в региональном минтрансе, отремонтированный объект имеет важное значение для жителей Чернушинского округа, особенно для тех, кто пользуется им для регулярных поездок. Обновление моста через Ореховку сделало проезд не только комфортнее, но и безопаснее.

В следующем году на реализацию краевого проекта «Региональная и местная дорожная сеть», который направлен на решение задач по восстановлению дорог по всему Прикамью, предусмотрено финансирование в 7,4 млрд руб., в том числе 4,9 млрд руб. — из средств федерального бюджета. Благодаря этому планируется привести в порядок 61 объект, а это более 70 км дорог и 2 тыс. пм мостовых сооружений. В краевом минтрансе уточнили, что на данный момент основная часть из них уже законтрактована, техническая готовность объектов следующего года составляет 68%.

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