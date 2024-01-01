Пострадавший от взрыва газа в колодце ребёнок выписан из пермской больницы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Ребёнок, пострадавший в результате взрыва газа в колодце, выписан из больницы в Перми, сообщает 59.ru.

Инцидент произошёл вечером 13 ноября. В тот день в пермских телеграм-каналах появилась информация о взрыве газа, который произошёл на ул. Социалистической. В УМВД России по Перми уточнили, что предварительная причина инцидента — воспламенение петарды. В результате происшествия пострадали двое несовершеннолетних.

В понедельник, 25 ноября, стало известно, что один из пострадавших детей выписан из медицинского учреждения. По словам отца, мальчик получил ожоги 5% поверхности кожи, включая лицо, голову и руки. Ребёнок провёл в больнице девять дней. Сейчас несовершеннолетний находится под амбулаторным наблюдением и должен регулярно приходить на перевязки.

После данного происшествия начались проверки, которые проводятся полицией, Следственным комитетом и Роспотребнадзором.

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