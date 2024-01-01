Минприроды Прикамья проведёт аукцион по продаже 63 участков для заготовки древесины Это будут последние торги на предстоящие полгода Поделиться Твитнуть

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края 13 декабря 2024 года проводит электронный аукцион по продаже участков для заготовки древесины. В нём могут принять участие субъекты малого и среднего предпринимательства.

По информации регионального минприроды, на торги выставлено 63 лесосеки с объёмом заготовки древесины 146,1 тыс. куб. м. В ведомстве отметили, что это будет последний аукцион зимнего периода 2024/25, в ближайшие полгода других подобных торгов проводить не планируется.

Предстоящий аукцион будет организован на универсальной торговой платформе АО «Сбербанк-АСТ». Заявки на участие подаются в электронной форме при регистрации на этой площадке. Участники должны иметь цифровую подпись, которая подтверждает все действия на платформе.

Приём заявок стартовал с 8:00 по мск (10:00 по местному времени) 25 ноября 2024 года и завершится в 10:00 по мск (12:00 по местному времени) 11 декабря 2024 года.

Номер процедуры на официальном сайте АО «Сбербанк-АСТ» — № SBR012-2411210105. Номер извещения на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов в Интернете — № 22000137540000000081 в ГИС Торги.

Ссылка на сайте торгов:

https://torgi.gov.ru/new/private/notice/view/673c879ee55cb019da9c0760/22000137540000000081

Ссылка на сайте АО «Сбербанк-АСТ»:

https://utp.sberbank-ast.ru/AP/NBT/PurchaseView/13/0/0/2507418

По всем вопросам регистрации и участия в торгах заявители могут обратиться в службу техподдержки АО «Сбербанк-АСТ» по тел.: +7 (495) 787-29-97/99, +7 (495) 539-59-23.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.