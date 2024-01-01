ГАИ предупредила об ухудшении погодных условий в Пермском крае Ожидается сильный гололёд Поделиться Твитнуть

фото: ЕДДС Перми

На территории Прикамья началось похолодание и ухудшение погодных условий. В связи с этим в Госавтоинспекции региона напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности на дорогах. В частности, из-за высокой вероятности образования гололёда в ведомстве рекомендуют, по возможности, воздержаться от поездок на автомобиле и выездов за город.

«В случае необходимости срочной поездки важно соблюдать оптимальный скоростной режим, чтобы держать автомобиль под постоянным контролем», — отмечают в Госавтоинспекции.

При возникновения чрезвычайной ситуации, нужно обратиться к ближайшему наряду дорожно-патрульной службы или вызвать помощь по номерам 02, 112.

По данным синоптиков, на этой неделе ожидается небольшое количество снегопадов. Кроме этого, чаще будет солнечная погода. Днем ожидается, что температура будет держаться от -2 до -6 градусов, а по ночам опускаться до -12…-7 градусов.

Напомним, оттепель в Перми была связана с циклоном, который пришёл с территории Чёрного моря.

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