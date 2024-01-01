Алёна Бронникова В Прикамье проверяют информацию о нарушении трудовых прав работников скорой Медики пожаловались на зарплаты Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Кудымкарская городская прокуратура Пермского края организовала проверку информации о нарушении трудовых прав сотрудников скорой медицинской помощи ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа». В интернете появилось видеообращение медиков к губернатору Дмитрию Махонину.

«Мы несём ответственность за жизнь пациентов, самостоятельно принимаем решения, круглосуточно выезжаем на вызовы в любые погодные условия. Всегда на помощь приходим первыми. Просим разобраться с нововведением в системе оплаты труда. С 1 октября увеличились оклады у фельдшеров до 15 195 руб., у врача — до 19 970 руб. Тогда как у фельдшеров других подстанций Пермского края оклады увеличились до 17 050 руб. у врачей — до 28 970 руб. Убрали выездной стаж 100%, который зарабатывался годами», — сообщается в ролике, опубликованном в telegram-канале «СлуховойАнализатор».

По словам коллектива скорой помощи больницы Коми-Пермяцкого округа, из-за этих нововведений зарплаты у фельдшеров оказались ниже, чем у медсестёр в поликлинике, поэтому некоторые планируют сменить место работы. Изменения коснулись и зарплат водителей «скорой». Из их оплаты труда также исключили стаж и классность, что привело к снижению на 7 тыс. — до 21 тыс. руб. Сотрудникам приходится перерабатывать сверх нормы и трудиться почти без выходных, чтобы получить достойную зарплату.

Также отмечается, что скорую помощь исключили из списка получателей на социальные выплаты в размере 30 и 50 тыс. руб. Выплаты остались на прежнем уровне — в 7 и 11,5 тыс. руб.

Пресс-служба краевой прокуратуры сообщает, что в ходе проверки будет дана оценка соблюдению больницей законодательства об оплате труда, в том числе при определении размера социальных выплат. Если будут выявлены нарушения, будут приняты меры прокурорского реагирования.

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